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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дмитрий Ятченко пополнил состав «Акрона»

Защитник Дмитрий Ятченко пополнил состав «Акрона». Об этом сообщается на официальном сайте тольяттинского футбольного клуба.

Воспитанник московского «Динамо» ранее выступал за «Спартак» (Нальчик), «Терек», «Крылья Советов», «Енисей», минское «Динамо» и «Шахтер» из Караганды. Всего на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 249 матчей и забил четыре мяча.

«Акрон» с 22 очками находится на 20-й позиции в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Чемпионат ФНЛ возобновится 27 февраля.

Андрей Сазонов


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