Защитник Дмитрий Ятченко пополнил состав «Акрона». Об этом сообщается на официальном сайте тольяттинского футбольного клуба.

Воспитанник московского «Динамо» ранее выступал за «Спартак» (Нальчик), «Терек», «Крылья Советов», «Енисей», минское «Динамо» и «Шахтер» из Караганды. Всего на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 249 матчей и забил четыре мяча.

«Акрон» с 22 очками находится на 20-й позиции в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Чемпионат ФНЛ возобновится 27 февраля.

Андрей Сазонов