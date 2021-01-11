Живые елки отстояли свою вахту

Москвичи начали избавляться от живых елок после новогодних праздников. Пользователи соцсетей публикуют фотографии с деревьями, оставленными прямо на лестничной клетке или у мусоропроводов, и задаются вопросом, как утилизировать ели и пихты правильно. В Москве и Санкт-Петербурге открылись пункты утилизации новогодних деревьев.

Но сначала елки придется подготовить к переработке, пояснил руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко: «Новогодние елки, которые были живыми, утилизируются примерно так же, как, например, деревянные поддоны или деревянная упаковка, по сути, это тот же самый материал. Идеальный вариант — это если они будут вторично использованы для чего-то, это может быть мульча, например, топливо, в редких конкретных случаях может быть, например, корм или в измельченном виде подстилка для животных, но это если там нет новогодней мишуры, которая для животных чрезвычайно опасна. Именно из-за этой мишуры те же питомники, зоопарки боятся использовать такой материал, потому что, если это попадает в пищеварительный тракт, это очень опасно. Всякий тонкий, мелкий пластик почти невозможно перерабатывать, поэтому лучше всего вообще эту мишуру не использовать — это оптимальный вариант. Никакого хорошего способа ее переработки нет».

В среднем стоимость такой услуги в Москве начинается от 1 тыс. руб. за дерево высотой меньше двух метров. Как сообщили “Ъ FM” в одном из сервисов по вывозу елок, после праздников спрос на эту услугу резко вырос:

— Я бы хотела утилизировать новогоднюю елку, можете, пожалуйста, сориентировать, в какие сроки это можно сделать? — Ближайшее время — сегодня часа в 22, но лучше завтра. Сегодня прямо какой-то аврал, люди вышли на работу, видно, приехали все. У меня с утра было два заказа, а сейчас уже 11. — Подскажите, пожалуйста, у вас есть какое-то ограничение по дням? — Нет-нет, в январе заканчивается все, до 5 февраля максимум. — А это как-то с переработкой связано? — Да, утилизационные компании работают до 5 февраля. — По времени сколько это все занимает? — Если она в чехол влезет, то я ее в чехле заберу, то есть это быстро. Если нет, то в среднем полчаса, пока я ветки все обрежу, с пола подмету чуть-чуть и все.

Согласно данным опроса на портале «Активный гражданин», в этом году живые елки установили чуть больше трети москвичей.

Лилия Галявиева