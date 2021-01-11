«ИстАгро Дон» планирует запустить первую очередь производства пребиотиков в Липецкой области к весне

Первая очередь анонсировавшегося с 2013 года завода по производству пребиотиков ООО «Истагро Дон» — цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома — может быть открыта уже к весне 2021 года, сообщили в администрации региона. Завершены этапы инжиниринговых и проектных работ, смонтирована большая часть оборудования в зонах приемки, мойки, резки и диффузии сырья. Еще около шести месяцев уйдет на тестирование технологии производства, а к осени предприятие, как ожидается, выйдет на проектную мощность.

Напомним, проект стоимостью 2,7 млрд руб. реализуется в особой экономической зоне регионального уровня (ОЭЗ РУ) «Данков», 955 млн руб. из общей суммы инвестиций — кредит МСП банка. Продукцией нового предприятия станут инулин, фруктолигосахарид, сироп высокой фруктозы. После выхода на полную мощность, как сообщалось ранее, предприятие сможет каждый год выпускать до 15 тыс. т сиропа топинамбура и порядка 2,5 тыс. т гранулированного корма из жома. Мощность завода по переработке составит до 500 т топинамбура в сутки. В рамках второй очереди запланировано создание промышленного участка более глубокой степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Истагро Дон» зарегистрировано в Данковском районе Липецкой области в 2012 году. 50% долей общества принадлежит Александру Клишину через московское ООО «Тендеркон», еще 50% — у Алесея Калашника и гендиректора ООО «Истагро Дон» Олега Зайцева через ООО «Истагро» (Москва). В 2018 году компания не вела деятельность, в 2019-м чистый убыток составил 8,77 млн руб.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова