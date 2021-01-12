Извинения вышли с больничного

Вчера министерство здравоохранения Забайкальского края распространило официальное извинение своего руководителя Анны Шангиной, в котором она называет «необдуманным» свое высказывание, сделанное неделю назад на встрече с жителями поселка Харагун Хилокского района. Жителей населенного пункта, недовольных тем, что с 1 января этого года их больница переведена в статус амбулатории, министр упрекнула в том, что больница им нужна, чтобы «поесть и поспать». По словам чиновницы, преобразование в амбулаторию нужно для того, чтобы поправить финансовое состояние медучреждения. Депутат Госдумы от края Юрий Волков назвал высказывание министра «граничащим с профессиональной непригодностью».

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями поселка Харагун Хилокского района за свои слова о том, что больница им нужна, чтобы «поесть и поспать». Извинения опубликованы на официальном сайте краевого минздрава. «Прошу простить меня за резкое высказывание за «поесть и поспать в больнице«»,— приводятся в сообщении слова госпожи Шангиной. Само высказывание названо ею «необдуманным».

Фразу о том, что жители попадают в больницу, чтобы «поесть и поспать» госпожа Шангина произнесла во время встречи, организованной с ними 4 января в связи с преобразованием больницы из круглосуточного стационара в дневной. Встреча была очень напряженной, в сеть попала видеозапись мероприятия. На ней Анна Шангина, в частности, говорит жителям, что больница находится в тяжелом финансовом состоянии и «пока нужно сэкономить на ночевке и питании». Эти слова вызвали возмущение людей. Тогда госпожа Шангина заявила: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?!»

В подтверждение своих слов, что содержать больницу в Харагуне экономически невыгодно, министр привела в пример одну из торговых сетей, которая из-за экономической нецелесообразности не открывает супермаркет в поселке.

«Рентабельность в медицине — это, в первую очередь, компетенции врачей. Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать»,— приводится в сообщении цитата из выступления Анны Шангиной в качестве объяснения, что она имела в виду под рентабельностью в медицине.

Харагунская участковая больница с 1 января 2021 года стала амбулаторией, что вызвало недовольство жителей поселка. В сообщении регионального минздрава отмечается, что перевод больницы в амбулаторию не ухудшит качество оказываемых медицинских услуг, а число коек увеличивается с восьми до 15. Кроме того, будет приобретено дополнительное оборудование для медучреждения и оно станет одной из площадок для развития в регионе телемедицины. Изменение статуса больницы, по информации краевого минздрава, готовилось давно и произведено согласно «нормативам Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить».

Ранее против решения краевых властей по харагунской больнице выступал депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Волков. «С 1 января участковая больница в селе Харагун преобразована в амбулаторию. Тот факт, что помимо самого Харагуна больница обслуживала еще восемь населенных пунктов, в которых совокупно проживает 4,5 тыс. человек, полностью проигнорирован краевыми властями»,— написал парламентарий на своей странице в Facebook. До ближайшей к населенному пункту больницы 64 км. «Куда теперь обращаться жителям? На этот вопрос краевые власти отвечают вопросом: "А вам зачем в больницу? Поесть или переночевать?"»— написал господин Волков. Высказывание главы краевого минздрава депутат назвал «возмутительным, граничащим с профессиональной непригодностью».

Екатерина Еременко