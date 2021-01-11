Суд удовлетворил иск ВТБ к «Открытие Холдингу» на 13,6 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ВТБ к «Открытие Холдингу» на сумму 13,6 млрд руб., поданный в марте прошлого года.

«Иск удовлетворить полностью»,— указано в записи картотеки арбитражных дел.

Напомним, ВТБ владеет около 10% акций группы «Открытие Холдинг». В конце февраля «Открытие Холдинг» обнаружил у себя признаки несостоятельности и подал заявление о банкротстве в арбитражный суд. Этими признаками стали недостаточность имущества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Открытие Холдинг" нашел у себя признаки банкротства».