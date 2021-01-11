Глава Тувы пообещал разобраться с жалобой срочника на третирование за имя Шойгу

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол пообещал «через военное командование выяснить объективность ситуации», описанной тувинским солдатом-срочником в видеообращении в «Инстаграме».

«Нас тувинцев командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы», — написал господин Кара-Оол на официальной странице в соцсети.

Запись, которую он имеет в виду, на данный момент удалена, но, по информации обратившего на нее внимание местного телеграмм-канала Tuva Ulus, на видео молодой человек по имени Шойгу Ондар сообщил о дискриминации в военной части в Ростове Великом (Ярославская область). По его информации, командование третирует пять солдатов-срочников из Тувы из-за их национальности и имени «Шойгу», которое все пятеро носят.

Информацию о притеснении солдат-срочников по национальному признаку проверит также уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, который, по данным ТАСС, планирует 12 января посетить место службы солдат.

Дарья Решетникова