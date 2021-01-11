В Волгограде осудили участника ОПГ за попытку сбыта около пяти кг наркотиков

Кировский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ), легализации денег (ч.1 ст.174.1 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в период с февраля по декабрь 2019 года фигурант уголовного дела, находящийся в составе организованной преступной группы, выполнял функции оптового раскладчика наркотиков в Волгограде, а его 26-летний напарник осуществлял раскладку разовых доз запрещенных веществ. 18 декабря 2019 года при задержании участников ОПГ сотрудники полиции якобы обнаружили и изъяли у них около пяти кг приготовленных к сбыту различных наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, подсудимый с целью легализации нелегальных доходов, предположительно, брал кредиты и погашал их за счет средств, полученных от продажи наркотиков. Также он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении сообщника осужденного находится на стадии судебного рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

Мария Шахрай