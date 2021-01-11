В Югре от COVID-19 привили более 3 тысяч человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привили 3 080 жителей. Как сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский на своей странице в Instagram, полностью завершили вакцинацию 1 030 человек. По его словам, только за новогодние праздники прививку поставили более 1 тыс. югорчан.

Всего в ХМАО с декабря 2020 года поступило 7 242 дозы вакцины от COVID-19. Власти Югры распределили их по 29 медицинским организациям всех городов и районов округа.

«На этой неделе планируем приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет — медицинские, социальные работники, педагоги. Сегодня на сайтах больниц и поликлиник будут размещены телефоны, позвонив по которым, можно будет записаться на прививку»,— отметил господин Добровольский.

Напомним, с начала пандемии в ХМАО зарегистрировано 43 510 случаев заболевания коронавирусом. Более 39,8 тыс. югорчан выздоровели, 585 пациентов скончались.