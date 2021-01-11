Алексей Турко назначен начальником Приволжской оперативной таможни

Бывший начальник Южной оперативной таможни Алексей Турко с 11 января занял должность начальника Приволжской оперативной таможни, сообщили в Приволжском таможенном управлении. На этом посту он сменил Анатолия Балтыкова, который проработал в должности более шести лет и теперь возглавил Южную оперативную таможню.

Алексей Турко родился в 1971 году в Твери. Окончил Минское высшее военное инженерное училище и Московскую академию экономики и права. В 1996-2006 годах работал в Федеральной службе налоговой полиции РФ, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и МВД РФ. С 2006 по 2013 год занимал должности прокурора и старшего прокурора управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и таможенной сфере Генеральной прокуратуры РФ. Затем до 2021 года возглавлял Южную оперативную таможню.

Анастасия Еремина