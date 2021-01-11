Суд продлил арест экс-прокурора Новосибирска

Центральный райсуд Новосибирска продлил еще на три месяца (до 13 апреля) срок заключения в СИЗО бывшего прокурора города Дениса Ференца. Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия. На тот же срок суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной.

Бывшие высокопоставленные сотрудники прокуратуры были задержаны 23 ноября прошлого года в ходе операции ФСБ и СКР. Их проверяют на причастность к фальсификации уголовного дела в интересах крупного новосибирского бизнесмена. Экс-прокурор города Денис Ференец, занимавший эту должность с 2016 по 2020 год, подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 73-летняя Александра Аверина — в пособничестве в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ). С инкриминируемым им преступлениями экс-прокуроры не согласны. Их защитники уже обращались в облсуд Новосибирской области, настаивая на смягчении для своих доверителей меры пресечения, но получили отказ.

Подробнее о деле бывших прокуроров — в материале “Ъ-Сибирь” «Фальсификация дела привела в СИЗО».

Илья Николаев