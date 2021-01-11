Более 800 коек в Свердловской области вернут к оказанию плановой помощи

В Свердловской области более 800 больничных коек вернут к оказанию плановой медицинской помощи, сообщил оперштаб региона. Медучреждения начнут работать по профилю после выписки пациентов и проведения необходимых дезинфекционных мероприятий.

В частности, работу в штатном режиме возобновит хирургический корпус Центральной городской больницы Екатеринбурга №1, койки в больницах Верхотурья, Камышлова, Дегтярска, Рефтинского, в психиатрической больнице Нижнего Тагила, клинике «Сосновый бор» и Уральском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. В штатный режим работы полностью вернулась областная наркологическая больница.

На 11 января общее число заболевших в Свердловской области составило 62 900, почти 55 тыс. человек выздоровели. Еще 1 700 человек скончались.

Михаил Мананников