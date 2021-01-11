В Пензенской области появится более 200 новых объектов здравоохранения

В Пензенской области в 26 населенных пунктах за пять лет построят 220 новых медучреждений. Об этом сообщили в областном правительстве.

В регионе приступили к реализации программы модернизации первичного звена оказания медпомощи. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения. В 26 населенных пунктах появится 120 ФАПов, 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий и участковая больница.

«Строительство взрослой поликлиники запланировано в Кузнецке на 2023 — 2025 годы. Средства в объеме 1 млрд руб., на условиях софинансирования, предусмотрены в федеральном и областном бюджетах», — сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Мария Шахрай