11 января, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

В Пензенской области появится более 200 новых объектов здравоохранения

В Пензенской области в 26 населенных пунктах за пять лет построят 220 новых медучреждений. Об этом сообщили в областном правительстве.

В регионе приступили к реализации программы модернизации первичного звена оказания медпомощи. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения. В 26 населенных пунктах появится 120 ФАПов, 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий и участковая больница.

«Строительство взрослой поликлиники запланировано в Кузнецке на 2023 — 2025 годы. Средства в объеме 1 млрд руб., на условиях софинансирования, предусмотрены в федеральном и областном бюджетах», — сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Мария Шахрай


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя