Экс-спикер гордумы Перми освободил кабинет

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, 31 декабря бывший председатель городской думы Перми Юрий Уткин добровольно освободил кабинет на втором этаже административного здания по ул. Ленина, 23. Экс-спикер занял другой кабинет — в этом же здании, но на первом этаже. Об этом сообщили несколько источников, близких к представительному органу.

Напомним, в октябре 2020 года депутаты приняли решение о лишении спикера полномочий на пленарном заседании 27 октября. Сам господин Уткин не согласился с решением и пытался оспорить его в Ленинском райсуде, но в первой инстанции проиграл. Также он продолжал занимать кабинет спикера. В декабре руководство думы направило ему уведомление с предложением покинуть кабинет.

По одной из версий, бывший председатель освободил помещение после переговоров с руководством администрации, которую сейчас возглавляет Алексей Демкин, в прошлом депутат городской думы.

Ранее освобожденный кабинет находился во временном пользовании думы. С 1 января 2021 года срок договора истек, и теперь помещением снова распоряжается мэрия. По неофициальным данным, после проведения конкурса на должность главы Перми этот кабинет может занять его победитель.

Отметим, что сегодня заканчивается срок подачи апелляционной жалобы Юрием Уткиным на решение Ленинского райсуда. После завершения рабочего дня сведений о поступлении жалобы в карточке дела не появилось.