В суд направлено дело о крупном мошенничестве с земельными участками в Анапе

Уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в Анапе, в результате которого был причинен ущерб на сумму более 8,5 млн руб., направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 47-летняя жительница Славянского района Кубани убедила жительницу Анапы передать ей в собственность по договору дарения 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 6,7 тыс.кв.м. и стоимостью около 5 млн руб. Злоумышленница пообещала перевести землю в категорию ИЖС (индивидуальное жилое строительство), но обязательства не исполнила.

Далее подозреваемая убедила еще двоих граждан передать ей 3,5 млн руб., пообещав, что приобретет на эти деньги земельные участки в Анапе и оформит все документы для перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию для ведения личного подсобного хозяйства и строительства. После получения денег женщина перестала выходить на связь.

В случае вынесения обвинительного приговора, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, бывшего директора департамента имущественных отношений Северского района подозревают в мошенничестве с земельными участками на 42,5 млн руб.

Наталья Решетняк