В Самаре и Тольятти разрешили купания на Крещение

Толщина льда на водоемах позволяет в текущем году провести Крещенские купания Самаре и Тольятти. В связи с этим запрещать их не будут. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По поручению губернатора Дмитрия Азарова во всех муниципалитетах местные власти должны принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности при купания»,– говорится в сообщении.

В ближайшее время в регионе начнется подготовка мест для купаний. А представители министерства здравоохранения Самарской области напомнят жителям «о противопоказаниях к купаниям в поруби, в том числе, для людей со склонностью к простудным заболеваниям».

Георгий Портнов