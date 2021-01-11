В Тюменской области ожидаются сильные морозы до -39 градусов

Ночью 12 января в южных и северных районах Тюменской области ожидается похолодание до -32°…-37°, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков. Ожидается, что днем температура воздуха составит -29°…-34°.

По данным ведомства, 13 и 14 января морозы распространятся на весь юг области. Ночью столбики термометров опустят до -29°…-24°, местами ожидается похолодание до -39°. Температура воздуха днем составит -25°…-30°. По прогнозам синоптиков, морозы ослабнут днем 14 января.

При необходимости МЧС рекомендует обращаться за помощью по телефонам 101 и 112.

Михаил Мананников