Барам прописали сидячий режим

В Челябинской области сразу после новогодних каникул отменили запрет на работу заведений общественного питания в ночные часы. Теперь они могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Однако им по-прежнему нельзя проводить танцевальные и другие зрелищно-развлекательные мероприятия. Участники рынка говорят, что бары, которые раньше ориентировались на работу в ночные часы, потеряли до 70% выручки. Рестораторы отмечают, что в текущей ситуации с закрытыми танцполами им придется внедрять новые форматы.



На территории Челябинской области прекратило действие ограничение на оказание гражданам услуг общественного питания в ночное время — с 23:00 до 06:00. Эта мера действовала с 1 декабря, в том числе в новогодние праздники. При этом продолжает действовать другое ограничение, также введенное в первый день зимы,— юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общепита, по-прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия — дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.

В конце декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на итоговой пресс-конференции на вопрос “Ъ-Южный Урал” о ночных ограничениях заведений общественного питания, отметил, что власти рассчитывают на «новогодние праздники в семейном режиме». «Для нас это важно с точки зрения сдерживания пандемии, этот сектор в целом работает. Понятно, что это высокий сезон, определенные потери были и будут, к сожалению»,— сказал глава региона. Господин Текслер добавил, что в области существует ряд мер поддержки для пострадавших отраслей, в том числе налоговые преференции, однако расчеты убытков конкретных предприятий — «очень сложная история», и пока нигде не разработан эффективный механизм оказания помощи бизнесу в зависимости от потерь.

В период ограничений рестораторы неоднократно отмечали, что действующие в регионе меры ощутимо бьют по состоянию отрасли. Владелица ряда заведений в областном центре Татьяна Мизюрина за неделю до Нового года заявила, что из-за ковидных ограничений закрывает свой ресторан Bunny Burrow на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса. «Не обидно закрывать проекты, когда ты сам облажался… Но тут совсем другая история. Я не буду говорить, что я предупреждала, писала, просила прекратить весь этот сюр, который у нас происходит… В этих реалиях выжить бизнесу в Че просто невозможно, учитывая тот факт, что в других городах все совсем по-другому. Это закрытие — последний мой шанс достучаться до власти. Наглядно показать, что у нас все очень плохо»,— написала госпожа Мизюрина на своей странице в Instagram. Она добавила, что властям давно нужно начать диалог с бизнесом, «а не делать вид, что ничего не происходит».

По мнению исполнительного директора развлекательного холдинга «Мегаполис» Ильи Бараковских, логика властей при введении ограничений на работу в ночные часы и проведение мероприятий в заведениях общепита вполне понятна. «Они пытаются избежать скопления людей, которые выпивают алкогольные напитки и не сильно стараются соблюдать нормы и предписания Роспотребнадзора»,— отметил он.

Господин Бараковских добавил, что сохраняющееся ограничение на проведение мероприятий сказывается в основном на тех же заведениях, для которых был ощутимым запрет на работу в ночные часы. «На кафе эти меры почти не отразились, и даже если каким-то из них пришлось сократить время работы, потери были неощутимыми — люди с начала декабря успели перестроиться и стали приходить раньше»,— говорит он. Что касается баров, то у них выручка, по оценкам господина Бараковских, сократилась из-за коронавирусных ограничений на 60–70%. «Сейчас, когда добавили часов работы, будет немного полегче, выручка вырастет примерно на 15–20 процентных пунктов. Но при этом придется перестраивать работу, искать новые форматы, без танцпола, ориентированные больше на работу ведущего и фоновую музыку, которые позволят привлечь как можно больше гостей на как можно более длительное время. В любом случае, безусловно, потери будут серьезные, потому что многие шли в заведения конкретно с целью потанцевать, послушать громкую музыку, а это сейчас делать нельзя»,— отметил представитель «Мегаполиса».

Артур Якушко