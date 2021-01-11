Уголовное дело в отношении бывшего замглавы Воротынского района передали в суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы администрации Воротынского района Станислава Привалова. Дело направили в Воротынский райсуд, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, экс-чиновник причастен к приемке некачественных квартир, построенных для обеспечения жильем детей-сирот. Дом сдали в 2019 году, и после заселения жильцы жаловались на плесень и отсутствие канализации и вентиляции. В региональном следственном управлении СК считают, что именно Станислав Привалов поручил подчиненным подготовить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию дома с нарушением законодательства. «Это повлекло незаконное расходование администрацией бюджетных денежных средств РФ на сумму свыше 8,6 млн руб., то есть в особо крупном размере»,— говорится в сообщении СУ СК.

Ранее главу Воротынского района Алексея Солдатова признали виновным в халатности при строительстве жилья для сирот. Ему назначили судебный штраф в размере 200 тыс. руб., уголовное дело прекратили.

Анастасия Еремина