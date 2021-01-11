В Ярославской области проверят на надежность 27 ломбардов

В Ярославской области будет проверена надежность всех 27 действующих на территории региона ломбардов, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что 11 января 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, регулирующее деятельность ломбардов. По новому закону изменяется процедура допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь легально работать смогут только ломбарды, внесенные Банком России в государственный реестр.

В связи с изменением законодательства, всем действующим ломбардам, а также организациям, которые планируют получать статус ломбарда, необходимо направить в Банк России пакет документов и заявление о внесении сведений в госреестр ломбардов. В пресс-службе отметили, что если от действующих ломбардов вовремя не поступят документы для внесения сведений в госреестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена. Они не смогут заключать новые договоры потребительского займа. Если же необходимые сведения не будут внесены в реестр до 9 июля 2021 года, то организация утратит статус ломбарда.

Пресс-служба отметила, что проверить наличие ломбарда в госреестре можно на сайте Банка России. Это позволит потребителю отличать профессиональных кредиторов, надзор за которым осуществляется Банком России, от мошенников.

В настоящее время на территории региона открыто 102 офиса, которые представляют 27 ломбардов. Они предлагают жителям области займы на срок до 1 года под залог движимого имущества.

Антон Антонов