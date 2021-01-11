Центробанк Новой Зеландии заявил о хакерской атаке на систему хранения и передачи данных

Вчера Резервный банк Новой Зеландии сообщил о попытке взлома одной из внешних систем хранения информации, которой пользуется этот банк. ЦБ страны отметил, что после обнаружения попытки взлома он отключил эту систему, чтобы обезопасить остальные компоненты своей инфраструктуры, и начал расследование.

Уже сегодня банк обнародовал некоторые подробности происшедшего. Атакованную систему хранения и передачи данных под названием FTA (File Transfer Application) обслуживала компания Accellion. В этой системе хранилась конфиденциальная персональная и коммерческая информация, к которой злоумышленники могли получить доступ. В настоящее время эта система уже отключена от инфраструктуры банка, и банк налаживает альтернативный способ хранения и передачи данных в обход атакованной системы.

Глава ЦБ Адриан Орр отметил, что последствия взлома являются ограниченными и не нанесли вреда основным функциям банка. Он добавил, что местные и международные эксперты в области кибербезопасности уже тесно работают вместе со специалистами банка для выяснения причин происшедшего, определения ущерба и принятия дополнительных мер по защите данных в будущем.

Евгений Хвостик