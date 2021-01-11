Одна из старейших таксомоторных компаний Воронежа «Желтое такси» уходит с рынка

Воронежская таксомоторная компания «Желтое такси» перестанет работать в феврале, сообщило De facto со ссылкой на собственные источники. Ранее информация о прекращении деятельности компании появилась в соцсетях — в аккаунтах клиентов. Директор компании Сергей Костин пока не стал комментировать тему, сказав изданию, что «позднее собственники выступят с официальным заявлением». Ранее господин Костин в частном разговоре рассказывал De facto о сложностях, связанных с активной экспансией федеральных агрегаторов.

По собственным данным, «Желтое такси» работает в Воронеже с 2002 года. Ранее автопарк компании включал 170 иномарок комфорт-класса и бизнес-класса. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Желтое такси» зарегистрировано в Воронеже в мае 2009 года с уставным капиталом 11 тыс. руб. Директор и единственный владелец общества — Сергей Костин. Выручка по итогам 2019 года составила 32,4 млн руб., чистая прибыль — 1,66 млн руб.