Продлен срок ограничений из-за COVID-19 в Оренбуржье

Продлено действие указа «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)». Решение принял губернатор Денис Паслер. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

«Действие документа продлено по 25 января 2021 года. Принципиальных изменений, кроме продления срока, в документ не внесено»,– говорится в сообщении.

Как и ранее, документ напоминает о необходимости «соблюдать самоизоляцию для оренбуржцев в возрасте 65 лет и старше». Кроме того, сохранены ограничения, связанные с работой детских игровых комнат, графиком работы заведений общепита. В силе остается запрет на работу кальянных и точек продаж разливных напитков в Оренбургской области.

Георгий Портнов