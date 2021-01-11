В Калмыкии экс-директора предприятий незаконно создавали криптовалюту

Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении бывших гендиректора ООО «Завод ЖБИ — Конструкции» и директора КП РК «ДСК». Они обвиняются в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана (п. п. «а, б» ч.2 ст.165 УК РФ). Кроме того, руководитель домостроительного комбината обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, руководители предприятий в целях майнинга биткойнов разместили майнинговые фермы в помещениях завода и бывшего ООО «Дигель», расположенного на территории комбината. Директора якобы организовали несанкционированные подключения оборудования к электросетям предприятий. В результате этого обвиняемые, предположительно, причинили ущерб ресурсоснабжающей организации ПАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» в размере более 16 млн руб.

На изъятое оборудование майнинговой фермы, а также на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 25 млн руб. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в Элистинский городской суд.

Мария Шахрай