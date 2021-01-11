С середины января из Воронежа будет ходить поезд в Кисловодск

Курорты Кавказских Минеральных вод и Черноземье будут объединены маршрутом поезда №175/176, сообщила пресс-служба ЮВЖД. В ней уточнили, что в составе из Воронежа в Кисловодск планируются двухэтажные вагоны типа купе и СВ. Время в пути составит около 17 часов.

Первый состав поезда отправится 16 января со станции Воронеж-1 в 17:10, проследует через Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и прибудет на конечную станцию Кисловодск в 10:40. Обратно состав отправится 17 января в 16:20 и прибудет в Воронеж 18 января в 09:30. Далее поезда «Таврия» из Воронежа в Кисловодск будут курсировать три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, в обратном направлении из Кисловодска – по воскресеньям, вторникам и четвергам.

Владимир Зоркий