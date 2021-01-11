Минобороны РФ отремонтирует заброшенный армавирский Дом офицеров

В 2021 году Министерство обороны РФ отремонтирует Дом офицеров в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Натальи Костенко. Речь идет о здании 1975 года постройки, которое обслуживает часть Армавирского гарнизона, но последние 15 лет медленно разрушалось.

По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, деньги на ремонт доведены в рамках бюджета Южного военного округа (ЮВО) на текущий год. Конкретная сумма расходов будет определена по итогам завершающейся государственной экспертизы.

Дом офицеров расположен в центре Армавира на улице Советской Армии, 210А. С момента строительства ремонт в здании ни разу не проводили, много лет оно не эксплуатируется, а обветшалый внешний вид постройки вызывает недовольство горожан.

Как писал “Ъ-Кубань”, дом купца Лихацкого в Краснодаре отремонтируют в начале 2021 года.

Наталья Решетняк