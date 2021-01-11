Нарушения антиковидных мер в праздники выявили на 49 объектах Татарстана

В Татарстане нарушения антиковидных мер в период новогодних праздников выявили на 49 объектах. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«За праздничные дни нами проверено 1426 объектов по всей республике. Нарушения были выявлены на 49 — это 3,4%», — сказала госпожа Авдонина.

По ее словам, большая часть нарушений была выявлена в продовольственных магазинах. Это точки в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лаишево, Нижнекамске и Чистополе.

Кроме того, нарушения обнаружили на территории семи предприятий общепита.

"Ъ-Казань"