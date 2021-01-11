В Краснодаре следствие выясняет причины обрушения купола спортивного комплекса

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту обрушения воздухоопорного купола спортивного комплекса в городе Краснодаре, сообщает ведомство. Купол обрушился 10 января во время сильного снега, при инциденте никто не пострадал.

В настоящее время следователем изучается строительная документация спортивного комплекса, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за расчистку снега на куполе спортивного комплекса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар