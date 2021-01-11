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Саратов. Средняя Волга

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Анонсировано создание нового городского парка и аквапарка в Саратове

В Саратове могут появиться новый городской парк и аквапарк. Об этом сегодня во время визита в областной центр заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.

Об организации городского парка на землях НИИ Юго-Востока говорилось и ранее, однако проект до сих пор не реализован. По словам губернатора Валерия Радаева, это связано с тем, что земли института имеют особый, охранный, статус. «Если не получится там, ищите другой земельный участок», - ответил ему спикер Госдумы. Он добавил, что новые микрорайоны не имеют зон отдыха, и предложил начать реализацию проекта в этом году, а завершить – в следующем.

Также он предложил областной власти продумать месторасположение аквапарка.

Марина Ковалева


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