Во время новогодних каникул в ХМАО произошло более 100 пожаров

С начала года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было зарегистрировано 104 пожара, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным МЧС, основными причинами пожаров во время праздников стали неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электрооборудования и печей. В результате пострадали 65 жилых домов и квартиры, а также 33 единицы транспорта. Травмы получили пять человек, один погиб.

Югорские спасательные подразделения 24 раза участвовали в ликвидации последствий ДТП, спасатели оказали помощь пятерым пострадавшим.

Ирина Пичурина