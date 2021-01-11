Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как представил новую коллекцию креативный директор модного дома Алессандро Микеле.

Yunia Watanabe в стиле пэчворк, чёрный кейп Martin Margiela, золотой комбинезон Supreme — это только малая часть из оригинальных продуктов, ставших результатом коллабораций бренда The North Face. И все же новое партнерство выделяется даже на этом ярком фоне — это совместный проект с Gucci.

Фото: Gucci

Как говорят партнеры, коллекция «воспевает дух первооткрывательства». Создать подходящую атмосферу и подчеркнуть, что лучше гор могут быть только горы, креативный директор Gucci Алессандро Микеле решил снятой в Альпах кампанией в стилистике 1970-х (фотографом стал Дэниел Ши).

Фото: Gucci

Коллекция большая: тут и одежда для мужчин и женщин, и аксессуары, и багаж, и обувь, и даже спальники. С 11 до 31 января продукцию Gucci x The North Face можно приобрести в поп-апе Guccci Pin в ЦУМе, а с 1 февраля — во всех магазинах Gucci. Но согласитесь, дорог пуховик к зиме, так что до 1 февраля лично я бы не тянула.