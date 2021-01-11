«Лучшее средство от похмелья — это сон и наваристый острый суп» Петр Воронков — о способах борьбы с недугом

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как раньше в разных люди приходили в себя после празднеств.

Сегодня отправляемся к столу наших предков, дабы узнать, как те избавлялись от последствий изнурительных праздников. В мире существуют тысячи способов борьбы с похмельем. Например, ковбои Дикого Запада вместо чая заваривали помет степных кроликов, так как он богат антиоксидантами. Ирландцы закапывали пострадавших от застолий в мокрый песок на берегу реки: считалось, что холод и влага способствуют быстрейшему выздоровлению.

Петр I после бурных посиделок всему остальному предпочитал комплекс банных процедур и ледяной рассол собственного изобретения. Всех переплюнули сицилийцы и монголы. Первые были уверенны, что от похмельных бед помогают высушенные гениталии быка, вторые поедали глаза барана в томатном соусе. Дабы исцелиться от застольного недуга, люди пьют в больших количествах квас, кефир, крепкий кофе, зеленый чай, бульон, гриб и сырые яйца.

Кто-то пытается клин клином вышибать, но это коварный путь, приводящий, как правило, к полному изумлению и непониманию текущего момента. Синонимы российскому бодуну забавны — это непереводимый сербский мамурлюк, мексиканский эль крудо, в Штатах трактуют состояние как «гнев винограда», по-испански это ресака, что означает «получить ил, возвращаемый приливом», у норвежцев — плотники в голове, у японцев скорее американское название переводится, как блюз по понедельникам.

Мой совет будет прост. Он не отличается оригинальностью и тем не менее. Лучшее средство от похмелья — это сон и наваристый острый суп, что-то типа солянки. Идеально подойдут кислые щи. Эх, да под рюмочку, наверняка кто-то подумал сейчас. Может, и под рюмочку, но если что о последствиях я предупреждал.