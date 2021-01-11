«В длину машина выросла весьма радикально»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как обновили длиннобазную версию внедорожника.

Еще совсем недавно автомобильный год начинался выставкой в Детройте — автомобильной столице Америки. Там прошло несколько десятков премьер, значительная часть которых касалась не только американского рынка, но и была интересна потребителям во всем мире.

За последние два десятка лет звание главных автосалонов западного полушария перешло к мероприятиям в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а в январе прошлого года, еще до пандемии, выставку решили не проводить. Но, как говорится, привычка осталась. Детройтского автосалона нет, но одна из значимых премьер состоялась именно в день, когда он мог бы проводиться. 8 января марка Jeep представила новый Grand Cherokee.

В 90-е, когда эта модель стала весьма популярной в России, ее название в народе переводили как «Джип Большой Широкий». Теперь к этому названию можно было бы добавить и слово «Длинный». Jeep показал обновления внедорожника на его длиннобазной версии с тремя рядами сидений. Причем, чтобы впустить в салон еще двух пассажиров, в длину машина выросла не на ширину ладони, как это делают многие, а весьма радикально — почти на 40 см. То есть дополнительный ряд сидений — это не галерка, где комфортно будет только детям дошкольного возраста, а полноценные кресла.

У модели поменялся наклон капота, радиаторная решетка со знаменитыми семью прорезями стала шире, фары теперь прямоугольные — вероятно, чтобы в темноте машину не спутали с Rolls-Royce Ghost. Существенно обновилась модель и внутри как за счет новых дорогих отделочных материалов, так и благодаря электронике.

Что характерно, обновленный Grand Cherokee будет продаваться сначала именно в длиннобазной версии. Покупатели коротких внедорожников пока будут получать машины с прежним дизайном и оснащением. У американских покупателей семиместный Grand Cherokee появится уже весной. В России автомобиль тоже обязательно будет продаваться, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.