Амбулаторным пациентам с коронавирусом в Удмуртии выдали 7,8 тысяч комплектов лекарств

В Удмуртии выдали 7,83 тыс. бесплатных комплектов лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб республики.

Отметим, что 5,53 тыс. комплектов были выданы за счет регионального бюджета, 2,3 тыс. — за счет федерального. Препараты в приоритетном порядке получили пациенты старше 65 лет, граждане с диабетом, онкологическими заболеваниями, астмой и обструктивной болезнью легких, люди, которые перенесли инсульт или инфаркт, а также те, кому провели аортокоронарное шунтирование.