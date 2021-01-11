«В САО экспонируются преимущественно жилые форматы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменился объем предложения и реализации.

За пять лет сегмент новостроек Северного округа Москвы сократился почти на 20%. В конце 2015 года объем предложения в нем составлял 16% рынка Москвы. В реализации тогда было представлено 372 тыс. кв. м квартир и апартаментов в 22 объектах. Спустя пять лет общий объем заявленных в продажу площадей зафиксирован на отметке в 300 тыс. м. Доля в городе сократилась на 3%. Но проектов стало больше — теперь их 46.

При этом одним из главных изменений за этот период на рынке новостроек округа стало перераспределение объемов между квартирами и апартаментами. Если в 2015 году именно на севере города был сконцентрирован основной объем предложения апартаментов, в реализации было представлено более 220 тыс. кв. м, что составляло 62% от общего рынка округа и более трети от всего объема московского рынка, то сейчас ситуация в корне изменилась — в локации экспонируются преимущественно жилые форматы. Доля квартир достигла 64% в округе.

Еще одна важная корректировка — перераспределение предложения по классам в более равномерную структуру. 82% общей площади предложения новостроек Северного округа относились тогда к бизнес-классу и только 15% — к массовому сегменту. Сейчас же доля бизнес-класса снизилась до 64%, а более доступного жилья стало значительно больше — 34%. При этом премиальные комплексы по-прежнему представлены только в максимально близких к центру районах.