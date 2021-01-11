Очередная партия вакцины от коронавируса прибудет в регион до конца месяца

До конца января в медучреждения Пермского края поставят еще 108 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Дмитрий Махонин. «Пока готовимся к поступлению крупной партии, закуплены 45 спецхолодильников для хранения, термоконтейнеры для перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы»,— написал губернатор.

В Перми четыре медучреждения уже приступили к массовой вакцинации от COVID-19 в начале января - клиническая поликлиника Перми, поликлиники №4 и 5, а также клиническая больница Свердловского района. С 11 января к иммунизации жителей от COVID-19 приступили городская поликлиника № 7, а также в поликлиники клинической больницы им. Гринберга и ГБ № 6 (Орджоникидзевский район). 12 января к ним присоединится ГКП № 2.

Вакцину получают в первую очередь медицинские работники, учителя, сотрудники социальных учреждений. Записаться на прививку можно по телефонам регистратур данных учреждений.