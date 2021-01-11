Uniqlo представили юбилейную коллекцию Uniqlo U

Новая коллекция Uniqlo U стала десятой по счету, созданной командой парижского проектно-исследовательского центра под руководством креативного директора Кристофа Лемера. В нее вошли базовые модели, вдохновленные ощущением свободы и легкости после долгой зимы, проведенной дома. В палитре коллекции, отсылающей к природному обновлению и перерождению, преобладают натуральные цвета с яркими акцентами.

Фото: Uniqlo

Старт продаж коллекции Uniqlo U весна-лето 2021 состоится 28 января (избранные модели уже поступили в продажу). Также она впервые пополнится позициями для детей, которые поступят в продажу в феврале 2021 года. Полная коллекция будет доступна в магазине UNIQLO Атриум и в интернет-магазине бренда.