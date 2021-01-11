Сумма просроченных долгов предприятий Прикамья снизилась на 2%

К началу ноября кредиторская задолженность организаций края сложилась в объеме 426,3 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 45,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 0,5%, просроченные долги снизились на 2%. Об этом сообщает Пермьстат.

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности составил 259,4 млрд руб., что выше уровня предыдущего периода на 1,2%. Сумма просроченной задолженности уменьшилась на 2% и составила 40,9 млрд руб.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам сложилась в сумме 773,7 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 13,5 млрд руб. Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца возросла на 0,3% и достигла 421,4 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 4,6% и сложился в размере 34,3 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 291 организации края. В промышленном производстве края в течение октября 2020 года дебиторская задолженность увеличилась на 1% и составила 305,3 млрд руб., ее просроченная составляющая — 29,5 млрд руб.

По данным на 1 ноября 2020 года, суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила 1,1 трлн руб., ее просроченная составляющая — 59 млрд руб.