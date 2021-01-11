Япония планирует развернуть беспилотные истребители к 2035 году

Япония приступила к разработке беспилотных истребителей, которые должны встать в строй к 2035 году, передает Financial Times (FT). Отмечается, что разработка беспилотных истребителей в Японии направлена на выравнивание военного паритета с Китаем, ВВС которого заметно превосходят японские по численности.

В частности, FT отмечает, что Китай владеет более 1 тыс. истребителей четвертого поколения, способных достигать сверхзвуковой скорости, тогда как у Японии таких машин втрое меньше. Кроме того, Китай уже начал разворачивать истребители пятого поколения с технологией стелс.

Министерство обороны Японии намерено ввести в строй беспилотные истребители в три этапа. Сначала будет отработана система удаленного управления этими машинами по отдельности, затем — удаленное управление несколькими самолетами для отработки их взаимодействия в полете, а потом — полное выполнение задач группами беспилотных машин. 2035 год не случайно установлен в качестве цели для разворачивания беспилотных истребителей — именно к этому времени Япония намерена разработать собственный пилотируемый истребитель нового поколения.

Евгений Хвостик