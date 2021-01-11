Прибыль предприятий края уменьшилась на 64% по сравнению с 2019 годом

За десять месяцев 2020 года компаниями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 96,7 млрд руб., что, по данным Пермьстата, на 64,6% ниже показателя предыдущего года.

В целом по краю 66,6% обследованных организаций завершили период с прибылью в размере 131,9 млрд руб. Это на 53,5% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,3 раза и составила 35,2 млрд руб.

Промышленными предприятиями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 79 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 61,1%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 105,4 млрд руб., что на 59,7% ниже показателя за январь — октябрь 2019 года.