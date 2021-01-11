«Победа России в Оберхофе кажется лишь чудом»

Российские биатлонисты прервали серию поражений на кубках мира, где почти год не могли выиграть медали. Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Значит ли эта победа, что российский биатлон выходит из кризиса? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

43 гонки без подиумов на кубках мира — такого в истории нашего биатлона не было никогда. Да и смешанные эстафеты российская сборная не выигрывала аж четыре года подряд. Но вот в последний день пятого этапа Кубка мира у поклонников биатлона в нашей стране наконец-то появился повод для радости: российская четверка взяла золото. Причем Эдурад Латыпов, который работал на последнем этапе, буквально вырвал главный приз в финишном створе у норвежца Стурмы Холма Легрейда, хотя после огневого рубежа россиянин уходил на дистанцию третьим. Комментатор Дмитрий Губерниев после финиша Латыпова на эмоциях чуть не разрушил комментаторскую кабину:

«Латыпов! Мы победили, господи! Снова Оберхоф наш! Это победа, страна! Это победа! Браво, Россия! Российский биатлон жив, что подтвердила наша сборная!»

Здорово отработали на дистанции все. Светлана Миронова не допустила на своем этапе ни одного промаха. Александр Логинов, у которого недавно умер отец, стрелял не так точно, но эстафету Латыпову передал первым. Претензии можно предъявлять только к Ульяне Кайшевой, которая начинала эту гонку, но кто теперь об этом вспомнит. После награждения все четверо пообещали, болельщикам новые победы.

Но, к сожалению, следующая гонка — сингл-микст, которая завершала программу пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, вернула болельщиков с небес на землю. Триумфаторы рождественской гонки Евгения Павлова и Матвей Елисеев в этот раз провалились и в итоговом протоколе были лишь пятыми. Так что говорить о какой-то стабильности в российской команде сейчас сложно. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров открыто говорит, что ждать каких-то чудес от сборной в этом сезоне не стоит:

«Если честно, я уже, наверное, даже меньше смотрю на результаты этого сезона, а думаю о краткосрочной стратегии к следующим Олимпийским играм 2022 года, смотрю, конечно же, дальше, на среднесрочную стратегию. Я хотел бы, наверное, даже обратиться к болельщикам с просьбой набраться терпения и сказать, что мы здесь не сидим, сложа руки, мы думаем над этим, совещаемся, консультируемся, подтягиваем разных специалистов. Уже, наверное, весной будет озвучена определенная модель подготовки сборной команды России по биатлону на определенный период».

Но до начала весны, в феврале, нас ждет главный старт этого биатлонного сезона — Чемпионат мира, который пройдет в словенской Поклюке. Именно здесь станет понятно, добавляют наши биатлонисты в скорости и точности или нет. Пока же победа России в Оберхофе на фоне постоянных провалов, при всем уважении, кажется лишь чудом.