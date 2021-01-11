11 января, понедельник
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

В Татарстане похолодает до 33 градусов мороза

В Татарстане 13 января столбики термометров опустятся до -28..-33°, днем ожидается не выше -19..-24°. В республике прогнозируют «вторжение морозного арктического воздуха», передает Гидрометцентр.

14 января в регионе сохранится очень холодная погода. Ночью температура воздуха составит -22..-27°, на востоке при прояснениях до -31, днем температуры повысятся до -12..-17. Также в течение дня ожидаются снег, метели со значительным ухудшениями видимости и сильный ветер. На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Самое читаемое

Финансы

Профиль пользователя