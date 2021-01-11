Расширен реестр приоритетных инвестпроектов Оренбуржья

Реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области дополнен двумя новыми. Их общая сумма составляет почти 1 млрд руб. Решение принял профильный инвестиционный совет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, речь идет о проекте «Молочный комбинат “Красногорский”», который планируется реализовать в Оренбурге. Он предусматривает создание к концу текущего года нового современного предприятия по переработке молока. Его проектная мощность по переработке будет достигать 50 т сырого молока в сутки.

Предполагается выпуск пастеризованной продукции жирностью 3,2% и 2,5%, а также кисломолочных продуктов (ряженки, кефира, йогурта, сметаны и творога), мороженого и сливочного масла. Указанный проект позволит создать 90 новых рабочих мест.

Кроме того, ООО «СДО-ЛОГИСТИК» реализует в регионе проект «Тепличный комплекс СДО». Он включает оборудование в селе Ташла Ташлинского района крупнейшего в стране тепличного комплекса из 385 теплиц по выращиванию ягоды (смородины, ежевики, голубики, арбуза и земляники садовой). Мощность объекта будет достигать 1,4 тыс. т в год. За счет реализации проекта создадут 100 новых рабочих мест.

Георгий Портнов