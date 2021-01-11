Ученые восстановят облик Самары XVIII века по старинной гравюре

Исследователи Самарского национального университета им. Королева приступили к изучению гравюры «Город Самара на Волге», созданной по рисунку англичанина Джона Кэстля в XVIII веке. Иностранец побывал в городе в роли художника в составе Оренбургской экспедиции, которая проходила с 1734 по 1744 год. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на профессора Юрия Смирнова.

«Долгое время гравюра Кэстля не использовалась ни в одной из работ по истории и архитектуре нашего города. Хотя этот англичанин – первый из художников, кто видел и рисовал Самару, не просто проплывая мимо нее по реке, как немец Олеарий или голландец де Бруин, а прожив в нашем городе несколько лет. Думаю, эта гравюра изменит представления о градостроительном облике Самары того времени»,– цитируются в сообщении слова Юрия Смирнова.

Помимо гравюры, ученые исследуют зарисовки и дневниковые записи, которые оставил Джон Кэстль. Его свидетельства отличаются от других известных реконструкций облика Самары того времени. В частности, в документах англичанина отражено другое расположение крепостных сооружений в городе. В них также содержится уникальная информация о самарских храмах, которые не сохранились до настоящего времени.

Георгий Портнов