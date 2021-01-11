Волгоградский суд рассмотрит дело о незаконной игорной деятельности

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнегом мужчины. Он обвиняется в совершении двух эпизодов ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в период с января по июнь 2020 года обвиняемый в составе организованной группы проводил азартные игры с использованием игрового оборудования в жилом доме Дзержинского района Волгограда. Предположительно, в состав ОПГ входило пять женщин в возрасте от 30 до 40 лет и десять мужчин в возрасте от 26 до 47 лет. Аналогичным образом фигурант уголовного дела якобы осуществлял незаконную деятельность в другом частном доме города.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовные дела в отношении трех сообщников обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении в суде, в отношении 11 соучастников — на стадии расследования, уточнили в прокуратуре.

Мария Шахрай