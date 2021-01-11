Ученые УрФУ предложили использовать радиацию для лечения больных COVID-19

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что малые дозы радиации, например, от рентгеновского излучения, способны бороться с коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится совместно с сотрудниками Академии наук Республики Узбекистан.

«Огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток»,— пояснил профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Анатолий Зацепин.

Ученые предлагают использовать радиацию для лечения пациентов с COVID-19, профилактики заболеваний, а также для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Сейчас специалисты разрабатывают необходимые для этого методические рекомендации.

«Метод оже-деструкции молекулы наследственности вируса с помощью воздействия малых доз мягкого рентгеновского излучения рассчитан не только для вирусов COVID-19, но и для других вирусов, в том числе его мутаций. При этом никакие мутации вируса, препятствующие борьбе с ним биологическими методами, совершенно не влияют на эффективность радиационного метода по механизму оже-деструкции»,— подчеркнул господин Зацепин. Он уточнил, что исследователи планируют определить, является ли предложенный механизм оптимальным во всех возможных ситуациях или нет.

По данным на 11 января, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 62,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Почти 55 тыс. человек выздоровели, 1,7 тыс. пациентов скончались.