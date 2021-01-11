В Ростове экс-начальника участка мусорного полигона осудили за загрязнение почвы

Советский районный суд Ростова вынес приговор бывшему начальнику участка полигона твердых бытовых отходов АО «Чистый город» Алексею Виниченко. Он признан виновным в захоронении химических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Суд назначил Алексею Виниченко один год условно с испытательным сроком на два года, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда.

Как сообщал “Ъ-Юг” ранее, по версии следствия, Виниченко знал, что полигон в Северо-Западной промзоне Ростова закрыт для размещения отходов. При этом на участке площадью 8 кв. м., расположенном за северной границей полигона, продолжалось захоронение мусора. Проведенные экспертизы установили, что почва в этом районе загрязнена химическими элементами. Загрязнение привело к ухудшению ее состояния и деградации. Ущерб, причиненный почве в результате выхода полигона за пределы его границ, следователи оценили в более чем 2,4 млн руб.

Кристина Федичкина