Роспотребнадзор в Омске рекомендовал властям воздержаться от крещенских купаний

Управление Роспотребнадзора Омской области заявило, что рекомендует властям воздержаться от проведения крещенских купаний. На заседании оперативного штаба региона представители ведомства отметили, что раздевалки являются местом скопления людей, где необходимо соблюсти все санитарные нормы.

«Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия»,— сообщается на сайте облправительства.

По данным Роспотребнадзора, в области отмечается высокий показатель бессимптомного коронавируса: «В Омской области эти значения выше, чем во многих регионах и в среднем по стране. Без клинических проявлений COVID-19 протекает у 36, 6% инфицированных омичей».

Оксана Павлова