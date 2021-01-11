В Татарстане Роспотребнадзор подал иск о защите деловой репутации к блогеру

Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало иск в суд о защите деловой репутации к казанскому блогеру Дамиру Манжукову. Документ опубликован в сети.

Данная история началась в 2020 году. Тогда приятель господина Манжукова, «демонстративно не сдав тест на коронавирус в казанском аэропорту», пришел вместе с блогером в здание регионального управления Роспотребнадзора, устроив там скандал. Как сообщается в иске, мужчины намеренно не стали надевать маски при входе в управление, и в итоге им отказали в приеме.

Отмечается, что после этого блогер и приятель начали вести себя «вызывающе, употреблять оскорбительные, провокационные выражения в адрес должностных лиц управления, записывая все происходящее на камеру».Позже ролики с места событий появились в сети, где Дамир Манжуков называет сотрудников Роспотребнадзора «выродками из Росдурнадзора».

«Иск о защите деловой репутации на сегодня находится в суде на рассмотрении, и я уверена, что он будет в нашу пользу», — сказала на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"Ъ-Казань"