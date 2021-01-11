Донская прокуратура начала проверку после смерти подростка от полученных ожогов при пожаре

Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи со смертью 17-летнего подростка. Он погиб от ожогов, полученных при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что 9 января 2021 года в квартире, расположенной в хуторе Лихой Красносулинского района, случился пожар. В результате 17-летний подросток получил множественные ожоги. Позже он умер в больнице. Сейчас надзорщики выясняют причины, обстоятельства и условия происшествия, а также устанавливают полноту выполнения родителями подростка и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. Пресс-служба СУ СК РФ сообщает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Наталья Шинкарева