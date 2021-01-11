Дольщикам еще одного пермского долгостроя начнут выплачивать компенсации

С завтрашнего дня начинается оформление документов для получения компенсаций участникам долевого строительства ЖК «Компаунд Живаго». Об этом сообщает краевой минстрой.

Выплаты будут перечисляться через отделение банка «ДОМ.РФ». Деньги поступят в течение десяти дней после подачи полного пакета документов. «Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, суммарно не превышающую 120 кв. м. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. По нежилым помещениям и машино-местам гражданам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м, а по машино-местам — не более одного»,— пояснили в Федеральном фонде защиты прав дольщиков.

Ранее фонд уже принял решения о восстановлении прав 2169 дольщиков региона.

Напомним, всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Часть из них достраивается компаниями без использования федеральной поддержки. Например, девелопер «Сириус» строит ЖК «Пушкарский» за счет заемных средств, в рамках дополнительных региональных мер поддержки. Под контролем минстроя компания «ВекторСтройСервис» самостоятельно завершает проблемный дом на ул. Адмирала Макарова, 23